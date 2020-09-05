YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de kanalizasyon hatları yenilendi

Hakkari’de kanalizasyon hatları yenilendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi tarafından kentin bazı noktalardaki kanalizasyon hatları yenilendi.Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik mahallelerde başlatılan çalışmalar aralıksız alarak devam ediyor.

Hakkari’de kanalizasyon hatları yenilendi

Hakkari Belediyesi tarafından kentin bazı noktalardaki kanalizasyon hatları yenilendi.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik mahallelerde başlatılan çalışmalar aralıksız alarak devam ediyor. Kanalizasyon hattı olmayan noktaları öncede belirleyen belediye ekipleri öne buradaki sıkıntıları gidererek daha sonrada, yenilenmesi gereken hatları ise yenileme çalışması başlattı. Halktan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye kanalizasyon ekibi, vatandaşın mağduriyetini gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor. Merzan Mahallesinde 900 metre, Yeni Mahallede 350 metre, Gazi Mahallesinde 400 metre ve Berçelan Mahallesinde 100 metre yeni kanalizasyon hattı çeken belediye ekipleri kentteki birçok noktada kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise, bir taraftan eski hatların yenilenmesi diğer taraftan ise yeni hat döşeme çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Hakkari’de kanalizasyon hatları yenilendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:32
Öğle
12:09
İkindi
15:45
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.