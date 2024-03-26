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Hakkari'de "kar esareti" altındaki mahallede besicilerin mesaisi ramazanda da sürüyor

AA AA
26.03.2024 11:09
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Hakkari'de ilkbaharda da "kar esareti" altındaki Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan vatandaşlar, günün büyük bölümünde hayvanlarının bakımını yapıp, ev ve ahırlarının etrafındaki karı temizleyerek iftar vaktini bekliyor.

Kente 20 kilometre mesafedeki mahallede son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor.

Zaman zaman düşen çığ ve yoğun kar nedeniyle yolu kapanan, alternatif yol üzerinden ulaşım sağlanan mahallede kış boyunca zor şartlarda yaşayan vatandaşlar, ilkbaharda da karla mücadeleye devam ediyor.

Günün büyük bölümünü geçim kaynakları olan hayvanlarına bakarak geçiren mahalle sakinleri, karla kaplanan ev ve ahırlarının çevresinde ve damlarda biriken karı temizliyor.

Yeni doğan kuzuların bakımını özenle yapan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını da kar örtüsü üzerinde besliyor.

"SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR BAHARI ERTELEDİ"

Mahalle sakinlerinden Gökhan Üzüm, AA muhabirine, ilkbaharı beklerken son yağışlarla kışın geri geldiğini söyledi.

Mahallede bazı yerlerde yaklaşık 2 metre kar bulunduğunu belirten Üzüm, şöyle konuştu:

"Sabah erkenden uyanıyoruz. Günün büyük bölümünü hayvanlarımıza bakarak geçiriyoruz. Koyunlarımız için otları branda, kızak yardımıyla, bazen de sırtımızda taşıyoruz. Tabii ki zorlu oluyor, ramazanda bizi biraz daha yoruyor. Akşama kadar çalışıyoruz ama yine de orucumuzu tutuyoruz. Herkes hayvan besliyor. Bazı köylerde kar yok ama burada kar çok fazla. Mahallemizin rakımı yüksek. Bölgede en fazla kar alan yerlerden biri."

Nazmi Gül de yeni doğan kuzular için en özel otları hazırladıklarını dile getirerek, "Sabah uyanıp hayvanların yanına geliyoruz. Onlar için ot ve saman taşıyıp yemliyoruz. Günde 3 kez hayvanlara yem veriyoruz. Ahırların ve ot yığınlarının çevresindeki karı temizliyoruz. Bizim işimiz bu. Zahmetli bir iş. Bir taraftan da ramazandayız. Oruç ibadetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Son günlerde etkili olan yağışlar baharı erteledi." ifadelerini kullandı.

Harun Çelik ise ilkbaharda da mahallede karla mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

Ramazanda biraz daha zorlandıklarını anlatan Çelik, "Oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Bu ibadetimizi yerine getiriyoruz. Hayvancılık buranın geçim kaynağı. Bir yandan karları temizliyoruz. Ot ve saman taşımak zor oluyor ama burada herkes hayvan besliyor. Mahalle yolunda metrelerce kar var. Ekipler gelip açıyor. Biz de bu şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Hakkari kar küçükbaş hayvan yeni mahalle

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