Hakkari'de kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildiği bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü ilimiz merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir."
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