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Hakkari'de karantinaya uymayan 18 kişi yurtlara yerleştirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Hakkari'de karantinaya uymayan 18 kişi yurtlara yerleştirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 18 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürüldü.

Hakkari'de Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, testleri pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edilen 18 kişi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentteki yurtlarda hazırlanan odalara yerleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 ile tüm kurumların desteğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Akbıyık, "Düğünlerin kısıtlanmasından taziyelerin kaldırılmasına, umuma açık yerlerin denetlenmesinden buralara yönelik bazı kısıtlamaların getirilmesine kadar birçok önlem alındı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızın talimatıyla il merkezinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtları, ilçe merkezlerinde de orta öğretime ait yurtları karantina yeri olarak belirledik." dedi.

Test sonucu pozitif olup karantina kurallarına uymayanları bu yurtlara aldıklarını aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"18 vatandaşımızı şu anda Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımızda zorunlu karantinaya tabi tuttuk. Karantina süreleri bitene kadar burada kalacaklar. Tüm masrafları da ihlali yapan vatandaşlardan tahsil edilecek. Bunun haricinde idari ceza uygulanıyor ve adli işlem yapılıyor. Buradan halkımıza maske, mesafe ve hijyenin yanında karantina kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Bu önlemlerin hepsi halkımızın sağlığı için. Maalesef ilimizde de vaka sayıları bir hayli fazla. İnşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz."

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