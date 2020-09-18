Hakkari'de karantinaya uymayan 18 kişi yurtlara yerleştirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 18 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürüldü.

Hakkari'de Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, testleri pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edilen 18 kişi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentteki yurtlarda hazırlanan odalara yerleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 ile tüm kurumların desteğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Akbıyık, "Düğünlerin kısıtlanmasından taziyelerin kaldırılmasına, umuma açık yerlerin denetlenmesinden buralara yönelik bazı kısıtlamaların getirilmesine kadar birçok önlem alındı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızın talimatıyla il merkezinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtları, ilçe merkezlerinde de orta öğretime ait yurtları karantina yeri olarak belirledik." dedi.