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Hakkari’de kardan kapanan köy yollarında hummalı çalışma

25.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’de kardan kapanan köy yollarında hummalı çalışma

Sorumluluk sahasındaki köy yollarında 7/24 esasına göre görev yapan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için yürüttüğü karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi ve köy yollarının ulaşıma açmak için mücadele eden ekipler, il genelinde kapanan 32 köy yolundan 20’sini, 112 mezra yolundan da 92’sini bir gün gibi kısa bir sürede yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı olan köy yollarının önemli bir bölümünü ulaşıma açan ekipler, geriye kalan 12 köy ve 20 mezra yolunu da kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Gece-gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, buzlanma oluşan bölgelerde de tuzlama çalışması yürütüyor.

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