Hakkari’de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, gece yarısı 15 iş makinesi ve 30 personelle çarşı merkezindeki kar dağlarını kamyonlarla şehir dışına çıkarttı.

Kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü ve yaklaşık bir metre karın bulunduğu Hakkari kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi. Çatıdaki karların yola atılmasıyla birlikte adeta kar dağlarının oluştuğu çarşı merkezinin temizlenmesi için belediye ekibi harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’in denetiminde 15 iş makinesi ve yaklaşık 30 personel, gece yarısı karla mücadele çalışması yürüttü. Çarşı merkezinin değişik caddelerindeki kar yığınları temizlenerek kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.

Kaldırımlar ve araçların giremediği noktalardaki kar yığınları ise belediyenin kürekli kar timi tarafından temizlendi. Geceli gündüzlü çalışarak adlarında sıkça söz ettiren belediyenin kürekli kar timleri, vatandaşlardan ise tam not aldı. Soğuk kış günlerinde engel tanımayan kar timi, sabaha kadar çalışma yürüttü.

Belediye karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, Hakkari Belediyesi başta olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

