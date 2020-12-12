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Hakkari’de kısıtlama sessizliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Hakkari cadde ve sokaklar boş kaldı.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Hakkari cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak GBT sorgulaması yapıldı. Şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Hakkari’de denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ediyor.

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İmsak
05:37
Sabah
07:04
Öğle
12:04
İkindi
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Akşam
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