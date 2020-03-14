YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Hakkari valiliğinin talimatları korona virüs olarak bilinen Covid-19 virüsünden vatandaşları korumak amacıyla olağanüstü önemler alarak alışveriş merkezleri büyük bir titizlikle denetlendi.Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi, Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, alınan önlemleri yerinde denetlemek için kentteki işyerlerine giderek detaylı bir kontrol gerçekleştirdi.

Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari valiliğinin talimatları korona virüs olarak bilinen Covid-19 virüsünden vatandaşları korumak amacıyla olağanüstü önemler alarak alışveriş merkezleri büyük bir titizlikle denetlendi.
Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi, Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, alınan önlemleri yerinde denetlemek için kentteki işyerlerine giderek detaylı bir kontrol gerçekleştirdi. Ekipler ildeki işyerlerine gerekli bilgi ve uyarılar yapılarak koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürdüler.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de korona virüse karşı başta okul, cami, kültür ve spor merkezleri olmak üzere tüm toplu kullanım alanlarında günlük dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari’de korona virüs denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:19
İkindi
15:40
Akşam
18:18
Yatsı
19:33

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Hakkari’de okullar yarın da tatil

Hakkari’de okullar yarın da tatil

Çukurca kara teslim oldu

Çukurca kara teslim oldu

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.