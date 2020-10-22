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Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor.Her gün değişik noktaların denetlendiği Hakkari’de, bugünde kentin en işlek caddelerinde maske, sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor.
Her gün değişik noktaların denetlendiği Hakkari’de, bugünde kentin en işlek caddelerinde maske, sosyal mesafe denetimi yapıldı. “Sağlık İçin Hepimiz İçin” özdeyişiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen korona virüs denetimleri, Hakkari’de devam ediyor. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürü Maksut Kaya, sağlık müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri, kentin en işlek caddelerinde denetimlerde bulundular. Denetim ekibi, caddeler başta olmak üzere halka açık olan çay bahçelerinde sıkı bir denetim yaptı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşları bilgilendiren denetim ekibi, aynı masada kalabalık bir şekilde oturanları ise uyardı.

Hakkari’de korona virüs denetimi

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