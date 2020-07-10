Hakkari’de korona virüs denetimleri sürüyor

Hakkari’de yeni tip korona virüs salgınına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de yapılan denetimlere emniyet, sağlık ve zabıta ekipleri katıldı. Lokanta, kuaför, kıraathane, kafe ve marketlerde incelemelerde bulunan ekipler, ayrıca cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardı.

Esnafların genel olarak kurallara uyduğunu ve tedbir aldığını gören ekipler esnaflara teşekkür etti.

