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Hakkari’de korona virüs tedbirleri devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında caddeler sabunlu suyla yıkandı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’de korona virüs tedbirlerini en üst düzeyde tuttuklarını söyledi.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri devam ediyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında caddeler sabunlu suyla yıkandı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’de korona virüs tedbirlerini en üst düzeyde tuttuklarını söyledi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Vali Akbıyık, “Bütün dünyada yayılan korona virüs küresel bir sorun haline gelmiştir. Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu tüm caddeleri, kaldırımları ve yolları sabunlu suyla yıkadık. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu düşünceyle halkımızla birlikte tüm tedbirleri almanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımız geceli gündüzlü devam ediyor” dedi.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri devam ediyor

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