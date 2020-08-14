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Hakkari’de korona virüs tedbirleri üst seviyede

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Hakkari’de yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler üst seviyeye çıkartıldı.Bir süre önce Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve protokol üyelerinin katılımı ile kentin değişik noktalarında 4 ayrı koldan korona virüs denetimi başlatılmıştı.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri üst seviyede

Hakkari’de yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler üst seviyeye çıkartıldı.
Bir süre önce Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve protokol üyelerinin katılımı ile kentin değişik noktalarında 4 ayrı koldan korona virüs denetimi başlatılmıştı. Tedbirleri elde bırakmayan Hakkari belediyesi ve il emniyet müdürlüğü ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklar ile yolcu otobüsleri üzerinde uygulama yaptılar.
Maskesi olmayan vatandaşlar uyarılarak, maske dağıtılarak kurallara uymaları hakkında uyarıldılar. Tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de birçok noktada ise ellerinde tabletler bulunan polis memurları sonuçları pozitif olanların çarşıda gezip gezmediklerini kontrol ettiler. Vatandaşın büyük bir çoğunluğunun kurallara uyduğu kentte denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri üst seviyede

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