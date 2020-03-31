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Hakkari’de korona virüse karşı denetim

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında sebze ve meyve satan iş yerleri denetlendi.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınına karşı kentte çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hakkari’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında sebze ve meyve satan iş yerleri denetlendi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınına karşı kentte çalışmalar aralıksız sürüyor. Zabıta Müdürü Adil Demir, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Mühendisi Butan Taş ve beraberindeki zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığı ile sebze ve meyve tüketebilmesi için sebze ve meyve satan iş yerlerini tek tek denetlediler. Ekipler, vatandaşlardan halk sağlığını korumaya yönelik ilk olarak sosyal mesafenin korunmasını isterken, sebze ve meyve satışlarında eldiven ve maske kullanılmaları konusunda uyardı. Kurallara uyacaklarına dair tutanaklara imza atan iş yerleri sahipleri ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
Zabıta ekipleri, pazarcılara uyulması gereken kuralları anlattı. Pazar esnafına açıkta yiyecek satışının yasaklandığı iletilirken, tüm ürünlerini poşetleyerek tezgaha koymaları istendi. Elle sebze meyve seçimi yapılmaması konusunda da hem esnafa hem vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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