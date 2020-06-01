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Hakkari'de koruma altındaki benekli semenderler görüntülendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan benekli semenderler görüldü - Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz: - "Urmiye Semenderi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesine göre zarar görebilir kategoride yer alıyor. Zarar görebilir kategoride yer alması nedeniyle korunması geren bir tür"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SİRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, nesli koruma altında tutulan benekli semenderler görüldü.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Günyazı köyünde vatandaşlar, köyün yakınından geçen akarsu kenarında nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan 5 benekli semenderi gördü.

AA ekibince görüntülenen, sarı benekleriyle dikkati çeken ve iki aileden oluştuğu değerlendirilen semenderlerin korunması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin ayrı iklim ve fauna özellikleri gösterdiğini belirten Yılmaz, "Türkiye amfibi ve sürüngen faunası bakımından da oldukça zengin. Günümüzde Türkiye'de yaşadığı kabul edilen 34 amfibi türü bulunmaktadır. Hakkari sınırları içinde yapılan çalışmalarda 2 kuyruklu ve 4 kuyruksuz olmak üzere 6 amfibi türü bulunuyor." bilgisini verdi.

- "Korunması gereken bir tür"

Türkiye'de "Neurergus" cinsine ait iki farklı kuyruklu kurbağa türünün yayılış gösterdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu türler Neurergus Strauchii (Anadolu Benekli Semenderi) ve Neurergus Crocatus (Urmiye Semenderi). Ülkemizde Şırnak ve Hakkari sınırları içerisinde yayılış gösteren Urmiye Semenderi, ilk olarak İran'ın Urmiye Gölü'nden tanımlanmıştır. Urmiye Semenderi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesine (IUCN Red List) göre zarar görebilir (Vulnerable) kategoride yer alıyor.

Hakkari'de yayılış gösteren 6 kurbağa türünden biri olan Urmiye Semenderi 19 santimetre büyüklüğünde ve 1200- 2000 rakımlar arasında daha çok görülür. Genellikle serin ve devamlı akan sularda, su kenarlarındaki taşlık ve kayalık alanlarda yaşar. Zarar görebilir kategoride yer alması nedeniyle korunması geren bir türdür. Semenderlerin korunmasına yönelik çalışmalarımız olacaktır."

Vatandaşlardan Ebubekir Geylan da bu türü köye yakın akarsuda gördüklerini belirterek, "Bunların nesli tükenen bir hayvan olduğunu bilmiyorduk. Buraya yumurtalarını bırakıyorlar ve sürekli çoğalıyorlar." dedi.

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Merkez
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Semdinli
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