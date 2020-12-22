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Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye ceza verildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.12.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye ceza verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin 250 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir adreste Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 109 iskambil kağıdı, 4 bin 600 dolar ve 2 bin 110 lira para ele geçirildi, 10 kişiye "kumar oynamak" suçundan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske attıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 40 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

İkamet sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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