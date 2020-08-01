Hakkari’de kurban satış noktaları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satış alanı olarak belirlenen noktaları üçüncü defa dezenfekte etti.

Hakkari Belediyesinin tüm birimleri Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi, mahalle, cadde ve sokaklar çöplerden arındırılırken, itfaiye ekipleri de yıkama çalışması başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık pazarını dezenfekte etti.

Kurban pazarlarında her yıl gerek hayvan, gerekse toplum sağlığı açısından tehdit unsuru içerecek hastalıklara karşı gerçekleştirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına bu yıl dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerinin de eklendiğini belirten belediye yetkilileri, satış ve kesim alanlarındaki dezenfekte işlemlerinin Kurban Bayramı boyunca da her gün düzenli olarak gerçekleştirecekleri ifade ettiler.

