Hakkari’de kurumlar arası halı saha futbol turnuvası

Türkiye Futbol Federasyonu Hakkâri İl Temsilciliği ile Hakkâri Haber TV tarafından düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası başladı.

7 gruptan 28 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış müsabakasına Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Millî Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Cilo Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, kurum personelleri ve sporseverler katıldı. Turnuvaya katılan kurum personelleri, bu türlü sosyal ve sportif aktivitelerin olmasının güzel olduğunu belirterek, burada bütün kurumlar el ele bu güzel şenliğin keyfini çıkarttıklarını söyledi.

Hakkari Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Taş, emeklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve tüm kurum müdürlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu tür etkinliklere sonuna kadar destek vereceğiz. Final müsabakasını ise görkemli bir şekilde yapacağız. Her kurum takımının büyük bir heyecanla müsabakalara çıkması, sporun Hakkari’de ne denli sevildiğinin göstergesiydi. Yüce Allah birlikteliğimizi daim kılsın, birlikteliğimiz sonsuza kadar sürsün. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve Hakkari halkına sonsuz teşekkürler ve başarılar dilerim” dedi.

