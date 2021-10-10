Hakkari'de mağaraya gizlenmiş tanksavar silahları ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, tanksavar silahları ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kent kırsalında dün operasyon düzenleyen ekipler, mağaraya gizlenmiş 3 AT-4 tanksavar silahı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 100 mühimmat ele geçirdi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

