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Hakkari'de maske takma zorunluluğu getirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.07.2020 00:20 | Son Güncelleme

Hakkari'de maske takma zorunluluğu getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 1 Temmuz'da Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına, kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımının da son derece önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Alınan tedbirler, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu süreçte özellikle sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımı konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde, hastalığın bulaşma riskinin artabileceği kanaati oluştuğundan, bazı ek tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu kapsamda, 1.04.2020 tarih, 2020/04/03 no ve 19.06.2020 tarih, 2020/06/22 nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden market, toplu olarak çalışılan iş yerleri, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Hakkari il sınırları içerisinde, ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde, 03.07.2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına,
alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basın-yayın araçları yolu ile duyurulmasına, Belediye tarafından yapılacak bu yayınlardan ücret alınmamasına ve valilik ilan panosunda 5 gün süre ile ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.''

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