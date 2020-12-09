Hakkari’de maske ve etiket denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri; maske, mesafe, hijyen ve ürünlerin etiketli olup olmadığını denetledi.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindekiler; sebze ve meyve ile et mamulleri satan iş yerlerinde maske, sosyal mesafe, temizlik denetimlerinin ardından fiyat ve etiket denetimi de yaptı. Zabıta Müdürü Adil Demir, tüm iş yerlerinde kanunen ürünlerin fiyatlarının görünecek yerde olması, etiketli şekilde satışa sunulması ve fiyat tarifesinin görülmesi gerektiğini söyledi. Fiyat ve etiket denetimleri de yapıldığını ifade eden Demir, “Kentteki tüm iş yerlerine yönelik maske, mesafe ve temizlik denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Kent merkezindeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan denetimlerde ürünlerini etiketsiz satışa sunanlara yönelik gerekli uyarıları yaptık. Uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bu tür denetimlerimiz halkımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için devam edecek" dedi.

