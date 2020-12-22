YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de mezarlığa bira şişelerinin atılmasına tepki

Hakkari’de mezarlığa bira şişelerinin atılmasına tepki

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.12.2020 15:09 | Son Güncelleme

Hakkari’deki Karşıyaka Mezarlığına bira şişeleri ve çöplerin atılması tepkiye neden oldu.Karşıyaka Mahallesindeki mezarlığın bira şişeleri ve çöplerle kirletildiği ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hakkari’deki Karşıyaka Mezarlığına bira şişeleri ve çöplerin atılması tepkiye neden oldu.
Karşıyaka Mahallesindeki mezarlığın bira şişeleri ve çöplerle kirletildiği ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Temizlik ekibi, mahalle sakinleri ile birlikte mezarlıklara rastgele atılan bira şişeleri ve çöpleri temizledi.
Mezarlıkların kirletilmesine tepki gösteren vatandaşlar, alkol kullananların mezarlıktan uzak durmaları uyarısında bulundular. Belediye ekibi ile birlikte yığınla bira şişesi ve çöp atıkları topladıklarını ifade eden mahalle sakinleri, herkesin mezarlıklara sahip çıkması gerektiğini ve alkol kullananların ise mezarlıklardan uzak durması gerektiğini söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:10
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:19

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Sümbül Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.