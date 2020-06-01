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Hakkari’de normalleşme süreci

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.06.2020 13:00 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerindeki müşteri masalarının mesafeleri belirlendi.Tüm ülkede olduğu gibi Hakkari’de de 1 Haziran itibari ile açılan kafe, lokanta ve benzeri işletmelerin denetimi gerçekleştirildi.

Hakkari’de normalleşme süreci

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerindeki müşteri masalarının mesafeleri belirlendi.
Tüm ülkede olduğu gibi Hakkari’de de 1 Haziran itibari ile açılan kafe, lokanta ve benzeri işletmelerin denetimi gerçekleştirildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok iş yerinde denetimlerde bulundu. Belediye ekipleri, sosyal mesafe, koruyucu ekipman ve el hijyeni konularında bilgilendirmeler yaparak, müşteri masalarının mesafelerini belirledi.

Hakkari’de normalleşme süreci

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Hakkari Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:38
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:28
Yatsı
21:04

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdoğan Eczanesi
Yuksekova
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