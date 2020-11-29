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Hakkari’de otel ve pansiyonlar denetlendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.11.2020 12:56 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında otel ve pansiyonları denetledi.Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren otel ve pansiyonlar denetlendi.

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında otel ve pansiyonları denetledi.
Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren otel ve pansiyonlar denetlendi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, belediye, sağlık ve tarım ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; sosyal mesafe kuralını gösteren işaret, maske, eldiven, dezenfektan, kolonya ve ateş ölçere dikkat edildi. Yaklaşık dört gündür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari’de, tüm işyerleri büyük bir titizlikle denetlenerek işyerlerine tutanaklar imzalatıldı.
Yasaklara uyulduğu görülen Hakkari’de, kent merkezindeki cadde ve sokakların boş kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Hakkari Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
11:58
İkindi
14:33
Akşam
16:55
Yatsı
18:15

Hakkari Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Vereseli Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
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