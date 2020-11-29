Hakkari’de otel ve pansiyonlar denetlendi

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında otel ve pansiyonları denetledi.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren otel ve pansiyonlar denetlendi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, belediye, sağlık ve tarım ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; sosyal mesafe kuralını gösteren işaret, maske, eldiven, dezenfektan, kolonya ve ateş ölçere dikkat edildi. Yaklaşık dört gündür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari’de, tüm işyerleri büyük bir titizlikle denetlenerek işyerlerine tutanaklar imzalatıldı.

Yasaklara uyulduğu görülen Hakkari’de, kent merkezindeki cadde ve sokakların boş kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

