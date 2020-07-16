YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.07.2020 19:57 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı, antitank roket atar ve bixi makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı, tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı, 58 bixi makineli tüfek mühimmatı, ağaç dipçik ve kabza ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

Hakkari Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
04:50
Öğle
12:16
İkindi
16:07
Akşam
19:33
Yatsı
21:08

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yüksekova’da yaylada mahsur kalan berivanlar 5 saatte kurtarıldı

Yüksekova’da yaylada mahsur kalan berivanlar 5 saatte kurtarıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.