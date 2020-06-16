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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsalında düzenlenen operasyonda 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 222 fişek, seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, ateşleme anahtarı ve 30'lu pil bloku bulundu.

Patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.

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