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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.04.2020 00:27 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 23 Nisan'da Şemdinli ilçesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama tarama faaliyetlerinde kaya dibine gömülmüş, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 2 AK-47 otomatik silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 30 fişek, G-3 piyade tüfeği ve bu silaha ait 22 fişek, patlayıcı yapımında kullanılan değişik tür ve miktarlarda patlayıcı madde, 4 el bombası, 2 parça ve basınç etkili soda şişesinde hazırlanmış bomba ve 4 pil bloğu bulundu.

Operasyon drone ile havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
hakkari Mühimmat terör operasyonu

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