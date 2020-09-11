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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu devam ediyor.

Bu kapsamda, 9 Eylül'de merkez Oğul köyü Aziziye Deresi mevkisinde 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 şemsiye ve 5 şarjör bulundu.

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