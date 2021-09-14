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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin katlettiği Budak'ın ailesinin acısı dinmiyor

14.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce evinin önünde PKK'lı teröristlerce çocuklarının gözü önünde katledilen Ahmet Budak'ın ailesinin acısı yıllar geçse de dinmiyor - Eşi Münire Budak: - "Yedi çocuğum var, acımız ilk günkü gibi taze ve yüreğimizde yaşıyoruz. Allah onların belasını versin. Allah, devletimizden razı olsun, bizleri hiç unutmadılar"

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 5 yıl önce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak'ın ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

14 Eylül 2016'da evinin kapısı önünde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Budak'ın mezarının başında dua eden ailesi, gözyaşı döktü, teröre lanet okudu.

Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, AA muhabirine, kardeşinin bir bayram günü teröristler tarafından planlı bir şekilde şehit edildiğini söyledi.

Acısının halen yüreklerinde ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun. PKK ve FETÖ terör örgütlerini kınıyorum ve lanetliyorum. Budak ailesi olarak biz şehidimizin yolunda yürümeye devam ediyoruz. Devletimizin yanındayız, bu konuda hiçbir zaman taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Acımız taze şehidimizin yedi çocuğu var. Bunlar tabii büyük üzüntüler yaşadılar. Devletimiz her zaman yanımızdaydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız ve diğer devlet erkanı ailemize sahip çıktılar. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz."

Münire Budak da eşinin terör örgütü PKK tarafından üç çocuğunun gözleri önünde şehit edildiğini belirterek, "Yedi çocuğum var, acımız ilk günkü gibi taze ve yüreğimizde yaşıyoruz. Allah onların belasını versin. Allah, devletimizden razı olsun, bizleri hiç unutmadılar. Buraya her geldiklerinde bizleri ziyaret ettiler. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

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