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Hakkari'de polisin şehit edilmesi ve çeşitli saldırılara katılan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

21.04.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de polisin şehit edilmesi ve çeşitli saldırılara katılan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir polis memurunun şehit edildiği, 7 polisin yaralandığı terör saldırıları ile çeşitli olaylara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl ile 181 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İlçede 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 polisin yaralanması, polis memuru Abdulkadir Oğuz'un şehit edilmesi ve çeşitli olaylara karıştıkları tespit edilen 5 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevlerinden bazı avukatlar da bulundukları yerlerden SEGBİS ile bağlandı, bazı sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli hırsızlık", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması", "silahlı terör örgütüne üye olma", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından Ömer S'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 188 yıl 4 ay, Şirvan Ş'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 59 yıl 8 ay hapis, Uğur Can N'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis, Hişyar Ö'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 126 yıl 2 ay hapis, Evin Ç'ye müebbet ve 120 yıl hapis cezası verdi.

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