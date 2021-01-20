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Hakkari’de poşet ve tepsiyle kayak keyfi

20.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle yolunu kayak pistine çeviren kadın, erkek ve çocuklar çelik ve naylon tepsiyle doyasıya kaydı.Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağgöl Mahallesi sakinleri ise bunu fırsata çevirdi.

Hakkari’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle yolunu kayak pistine çeviren kadın, erkek ve çocuklar çelik ve naylon tepsiyle doyasıya kaydı.
Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağgöl Mahallesi sakinleri ise bunu fırsata çevirdi. Pandemiden dolayı saat 21.00’da uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen gece yarısı ellerine tepsi, poşet alan genç, kadın ve çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi.
Yasağa rağmen dışarı çıktıklarını ifade eden çocuklar, karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarıyla temin ettiği poşet, çelik ve naylon tepsiler üzerinde kayma keyfi yaşadıklarını söylediler.
Mahalle sakinlerinden Hira Kurt da, pandemi nedeniyle okullarının tatil olduğunu ve kar yağışının istenilen seviyeye gelmesiyle kardeşleri ve arkadaşlarıyla sokağa çıktıklarını belirterek, kızakları olmadığı için de tepsi ve naylon üzerinde kaydıklarını söyledi.
Arkadaşlarıyla kar yağışını fırsata çeviren Uğur Temel isimli genç, kentte karın yeterince yağdığını ve bu anın tadını çıkarmak için kaymaya geldiklerini söyledi. Temel, “Hakkari’ye kar geç yağdı. Geçen yıl aralık ayında yağmıştı. Fakat bu yıl ocak ayının ortalarında yağdı. Bizlerde beklenen kar yağışıyla birlikte sokağa çıktık. Mahalle yolunu kayak pistine çevirdik. Yağan karı gören mahalle sakinleri de yasağa rağmen ellerine aldıkları poşet, çelik ve naylon tepsilerle sokağa fırladı. Şu an herkes doyasıya eğleniyor” diye konuştu.

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