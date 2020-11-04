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Hakkari’de robotik kodlama atölyesi hizmete açıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.11.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi tarafından kurulan robotik kodlama atölyesi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından hizmete açıldı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 4.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi tarafından kurulan robotik kodlama atölyesi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından hizmete açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 4. katında açılan Kızılay robotik kodlama atölyesi açılışına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur, Kızılay Derneği Şube Başkanı Recep Bozkurt katıldı. İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Akbıyık, “Kızılay, Afrika’dan Asya’ya kadar dünyanın her yerinde afet, savaş, yangın ve bir deprem varsa orada. Her zaman birinci vazifemiz eğitim diyoruz. Çocuklara düşünme ve beceri kazandıran robotik kodlama atölyesini hizmete açan Kızılay’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Kızılay Derneği Şube Başkanı Recep Bozkurt, açılışa iştirak eden herkese teşekkür ederek, robotik kodlama öğrenmenin çocuklara faydalarının analitik düşünme ve beceri kazandırdığını söyledi. Bozkurt, “Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar, problem çözme yeteneğini arttırır, düşünmesine yardımcı olur, sistematik düşünmesini sağlar, makinelerin çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur. Çocukların kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları meslek değil, yaşamlarının tümünde fark oluşturmalarını sağlar” dedi.

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