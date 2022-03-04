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Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

04.03.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü.

Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Bor'un oturduğu toprak evin damında çökme yaşandı.

Olay esnasında evin farklı bölümünde bulunan 4 kişilik aile, geceyi komşularında geçirdi.

Bor, yaptığı açıklamada, toprak evde yaşadıklarını ve yağış nedeniyle evin damının bir bölümünün gece saatlerinde çöktüğünü söyledi.

Suyun evin içine girmesiyle durumu fark ettiklerini belirten Bor, "Tüm eşyamız sular altında kaldı. Hemen dama çıktım. Damımız hala su altındaydı. Sağ olsun komşular da yardıma gelince damdaki suyu tahliye ettik. Bulunduğum ev kiralık. Üç aydır da kiramı ödememişim. Kendim de işsizim. Biri engelli iki çocuğum var. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Eşi Saliha Bor da damdaki çökme nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirdi.

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