Hakkari’de sağanak, yollara zarar verdi

Hakkari’de 3 günden buyana etkili olan yağmur ve oluşan sel, yollara ve altyapıya zarar verdi.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yollarda çökmeler meydana geldi. Hakkari Belediyesi Garaj Amiri Murat Gültekin, akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar kentin 15 değişik mahallesini dolaşarak, yollardaki hasar ve yağmur sularının evlere zarar verip vermediği ile ilgili denetlemelerde bulundu. Gültekin, yağmur sonrası meydana gelen tahribatlarla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulunduğunu belirterek, birçok yolda tahribatın meydana geldiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

