Hakkari’de sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipler kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolundaki barınma noktasında kalan sahipsiz hayvanlara yönelik yiyecek bırakma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köpekler için yol kenarlarına kuru mama ve yiyecek bıraktı. Yetkililer, sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlemek için yiyecek bırakma çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. Hayvanların aç kalmamaları için belirli noktalara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını belirten yetkililer, kış ve yaz mevsimi boyunca da yiyecek dağıtmaya devam edeceğini ifade ettiler.



