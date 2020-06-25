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Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekipleri, şehrin görüntüsünü bozan barakaları kaldırdı.Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan ve iki mahalle yolunun kesiştiği nokta üzerindeki baraka ve derme çarpma yapılar temizlendi.

Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, şehrin görüntüsünü bozan barakaları kaldırdı.
Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan ve iki mahalle yolunun kesiştiği nokta üzerindeki baraka ve derme çarpma yapılar temizlendi. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, yapılan çalışmaları yerinde takip ettiler. Yol üzerinde bulunan barakaların kent merkezinde kötü bir görüntü oluşturduğunu belirten vatandaşlar, buları kaldıran belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Kentin görünümünü bozan Barakalar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü karşısında bulunuyor. Ayrıca iki mahalle yolu buradan geçiyor. Buradaki yapıların temizlenmesi caddeye ayrı bir renk kattı. Bu çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine minnettarız” dediler.

Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

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