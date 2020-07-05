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Hakkari’de sel

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.07.2020 18:15 | Son Güncelleme

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Üzümcü köyü Dağaltı mezrasında sel meydana geldi.Üzümcü köyü Dağaltı mezrasında başlanan kısa süreli yağışlar sele neden oldu.

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Üzümcü köyü Dağaltı mezrasında sel meydana geldi.
Üzümcü köyü Dağaltı mezrasında başlanan kısa süreli yağışlar sele neden oldu. Mezra sakinlerinin temel geçim kaynağı olan tarım alanları ve sulama altyapısı zarar gördü. Can kaybının meydana gelmediği selde, suya kapılan bir araç ise mezra sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.
Dağaltı mezrası sakinleri, yetkililerden tarımsal altyapının devamı konusunda acil destek beklediklerini söylediler. Sel nedeniyle yaklaşık 3 saat kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

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