YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de şiir ve ses yarışması düzenlendi

Hakkari’de şiir ve ses yarışması düzenlendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.07.2020 15:17 | Son Güncelleme

Hakkari’de, ‘Bir şiir, bir ses’ ile ‘Sahne sırası sende’ kategorilerinde şiir ve ses yarışması düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür ve sanat yarışmaları kapsamında gençlik merkezleri arasında düzenlenen ‘Bir şiir, bir ses’ ve ‘Sahne sırası sende’ yarışmaları Hakkari’de gerçekleştirildi.

Hakkari’de, ‘Bir şiir, bir ses’ ile ‘Sahne sırası sende’ kategorilerinde şiir ve ses yarışması düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür ve sanat yarışmaları kapsamında gençlik merkezleri arasında düzenlenen ‘Bir şiir, bir ses’ ve ‘Sahne sırası sende’ yarışmaları Hakkari’de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz’ın katıldığı yarışmalara merkez ve ilçelerden yaklaşık 80 yarışmacı katıldı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı yarışmada 14-17 ila 18-25 yaş kategorilerinde yapıldı.
Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği yarışmada, il birincileri ise bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
04:56
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:27
Yatsı
20:58

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Zagros Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Vereseli Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanı ilçe sakinlerini "bilinçlendirme mesaisi"nde

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanı ilçe sakinlerini "bilinçlendirme mesaisi"nde

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yetişmez’in “Beni beraber öldürdük” kitabı çıktı

Yetişmez’in “Beni beraber öldürdük” kitabı çıktı

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.