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Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 23 Mayıs 2020 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında yapılan operasyonlar neticesinde, terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet sığınak içerisinde yapılan aramada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 5 adet roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 adet doçka mühimmatı, 178 adet uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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