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Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Oğul köyü kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Oğul köyü kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Oğul köyü Aziziye Deresi mevkiinde yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu yakın hava desteği neticesinde silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 10 Eylül 2020 günü bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet şemsiye, 5 adet şarjör ele geçirilmiştir” denildi.

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