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Hakkari'de silahla vurulmuş halde bulunan 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

06.12.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de silahla vurulmuş halde bulunan 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutları yakınında dün eşi Evin Ç. ile doktor olan akrabası Haşim Ç'yi silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edilen Seyfettin Ç'nin cenazeleri, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

İlçeye getiren cenazeler, Akalın Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Seyfettin ve Evin Ç'nin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde dün 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede Haşim Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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