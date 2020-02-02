Hakkari’de siyer sınavı düzenlendi

Hakkari Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa” sloganıyla siyer sınavı düzenlendi.

Hakkari Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa” sloganıyla düzenlenen siyer sınavına il merkezi ve ilçelerden binlerce öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda düzenlenen siyer sınavında öğrenciler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in hayatıyla ilgili 80 soruyu 120 dakikada cevaplamaya çalıştı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "O’nu Oku, O’nu Yaşa" temasıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen Umre ve bin bir çeşit ödüllü siyer sınavının yoğun katılımla gerçekleştirildiği belirtildi. İl merkezi ve ilçelerinde birçok noktada yapılan sınavda binlerce kişinin başvuru yaptığını ifade eden yetkililer, “İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda düzenlenen siyer sınavında erkek ve bayanların ayrı ayrı salonlarda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in hayatını konu alan 80 soruya cevap vermek için yarıştılar. Oldukça heyecanlı geçen sınava yoğun katılımın olmasından son derece memnun olduk” dediler.

