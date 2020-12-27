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Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanları unutulmadı

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.12.2020 09:10 | Son Güncelleme

Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belli noktalara mama bıraktı.Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda can dostlar unutulmadı.

Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belli noktalara mama bıraktı.
Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda can dostlar unutulmadı. Kentin değişik noktaların kedi ve köpek besleme odağı ve hayvan bakım noktalarına hayvanlara mama bırakılarak beslenmeleri sağlandı. Ayrıca yaralı hayvanların bakımına devam eden ekipler, trafik kazası gibi acil müdahale edilmesi gereken ihbarlara da hızla karşılık verdi.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle tedbirler alındığını ifade ederek, "Günlük ve jafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında yiyecek bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bu dönemde gerek besleme çalışmaları gerek yaralı, kazalı, hasta ihbarları için belediye olarak görevimizin başındayız. Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan barınma noktasındaki can dostlara ise yiyecek bırakmaya devam ediyoruz” dedi.

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