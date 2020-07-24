Hakkari’de sokak köpekleri sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sahipli ve sahipsiz hayvanların sağlık taraması yapıldı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan çöplük mevkiinde bulunan başıboş köpeklerin barınaklarını dezenfekte eden veteriner ekipleri, daha sonra mama bıraktı. Ekipler rutin çalışmalarının yanında başıboş ve sahipli hayvanları sağlık taramasından da geçirerek gerekli tüm aşılarını yaptırdı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan bir iş yerindeki yavru köpekler ise ekipler tarafından sağlık taramasından geçirilerek parazit aşıları yapıldı.

Klinikte tedavi altında bulunan kedi, köpek ve bazı kuşların ise sağlığına kavuşması ile birlikte doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığı öğrenildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentte aç veya aşısı yapılmayan sokak hayvanı bırakmadıklarını söylediler.



