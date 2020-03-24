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Hakkari’de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Hakkari’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, haklarında örgüt üyesi olduklarına, örgüte yardım ve yataklık yaptıklarına dair tespitler bulunan 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Nevruz öncesi kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 21 Mart 2020 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Hakkari’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, haklarında örgüt üyesi olduklarına, örgüte yardım ve yataklık yaptıklarına dair tespitler bulunan 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Nevruz öncesi kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 21 Mart 2020 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar neticesinde; sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, haklarında örgüt üyesi olduklarına, örgüte yardım ve yataklık yaptıklarına dair tespitler bulunan 16 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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İkindi
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Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Hakkari Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Umut Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
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