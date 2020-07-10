Hakkari’de sosyal mesafeli cuma namazı

Hakkari Belediye Camisindeki sosyal mesafeli cuma namazı vatandaşlardan tam not aldı.

Ezan seninin gelmesi ile birlikte camiye gelen vatandaşlar yerini almaya başladı. Korona virüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Belediye Camisine gelen vatandaşlara kolonya ikram edildi. Aralarında baya mesafe bırakan cemaat, geç gelenleri ise almadı. Belediye Camisi İmamı Yasin Aşkan, cemaate sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Beraberinde getirdikleri seccade ile camiye gelen bazı vatandaşlar ise önlemleri üst seviyeye çıkartan imamlara teşekkür etti.

Burada kısa bir vaaz verilmesinin ardından cuma namazını kılın vatandaşlar, camiden ayrılırken de ellerine kolonya tutuldu.

Bir cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, korona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemlerden dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

