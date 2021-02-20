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Hakkari’de su arızası çalışması

20.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de su arızası çalışması

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kentteki su arızalarına geçit vermiyor.Oluşan arızalarda anında ve yerinde müdahale eden su arıza ekibi, halka hizmetin en iyisini vermek için büyük bir çaba harcıyor.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kentteki su arızalarına geçit vermiyor.
Oluşan arızalarda anında ve yerinde müdahale eden su arıza ekibi, halka hizmetin en iyisini vermek için büyük bir çaba harcıyor. Kentin değişi noktalarında meydana gelen arızalara zor şartlar altında müdahale eden belediye ekibi, halkın mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ettiklerini belirterek, ekiplerin 7/24 halka hizmet verdiğini ifade ettiler,
Çalışmalarda memnun kaldığını belirten vatandaşlar ise belediye ekibine teşekkür ettiler.

Hakkari’de su arızası çalışması

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