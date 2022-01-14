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Hakkari'de su şebekesini onarmaya giden 3 kişinin üzerine çığ düştü

14.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de su şebekesini onarmaya giden 3 kişinin üzerine çığ düştü

HAKKARİ (AA) - Yüksekova'da, köylerinin su şebekesini onarmaya giden 3 kişi çığ altında kaldı.

Adaklı köyünde kar ve tipi nedeniyle köyün su ihtiyacının karşılandığı şebekede arıza meydana geldi. Bir grup köy sakini, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yaylada bulunan su şebekesini onarmak için bölgeye hareket etti.

Dağlık alanda ilerlerken üzerlerine çığ düşen vatandaşlardan Tekin Tarla, İsmet Durna ve Nihat Arslan kar altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla çığın altından çıkarılan 3 kişiden Tarla ve Durna, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durna, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kar yağıyordu, bir anda kar yığınlarının altında kaldık. Karda sürüklendik. Allah'a şükür sağ bir şekilde kurtulduk. Bu karda nasıl kurtulduk, biz de şaşırdık." dedi.

Tekin Tarla da "Köyün içme suyu kesildi. Bizler de su şebekesini kontrol etmek için yola çıktık. Bir an kendimizi çığın altında bulduk. Yanımızdakilerin de yardımıyla kurtulduk." ifadelerini kullandı.

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