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Hakkari’de su ürünleri denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın sağlığı için denetimlerine aralıksız devam ediyor.Her gün düzenli olarak değişik işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, bu defa da su ürünleri satan işletmeleri denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın sağlığı için denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Her gün düzenli olarak değişik işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, bu defa da su ürünleri satan işletmeleri denetledi. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kış aylarında çokça tüketilen ürünlerden balık etinin temiz ve soğuk ortamda saklanması, taze olarak satılması, bayat ürünlerinin satışının önlenmesi adına kontrollerde bulundu.
2 ayrı iş yerinde yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapılarak, soğuk hava dolabı ve genel temizlik durumuna dair incelemeler yapıldı.
Ayrıca çalışan personelin sağlık karneleri, ürün etiketleri ve faturaları kontrol edildi.

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