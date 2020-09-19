Hakkari’de tahrip olan yollar sıcak asfaltla onarılıyor

Hakkari’de devam eden asfalt çalışmaları kent merkezine ayrı bir hava kattı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, bozuk ve yıpranmış yolları yenileyerek ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle ve Tugay Yolu, Gazi Mahallesi Kazandıoğlu Semti, Bulak Mahallesi Av. Muhsin Caddesi Bulvar Caddesi ve Keskinler Semti, Orduevi ve Konak yolların Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ve yüzey sertleştirici betonla kapandı. Doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından kentin değişik noktalarında kademeli olarak başlatılan sıcak asfalt çalışmaları geceli gündüzlü olarak devam ediyor. Çevre yolundan Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Medeni Sancar Caddesine kadar yapılan sıcak asfalt çalışması Sümbül Dağı ile bütünleşince kent merkezine ayrı bir hava kattı. Akşam saatlerinde caddelerdeki led aydınlatmalarla bütünleşen asfalt yol kent merkezine ayrı renk katıyor. 11 kilometrelik asfalt yolu çalışmasının yapılacağı kent merkezindeki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

